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مسجلا أعلى مستوى في شهرين

الذهب يرتفع 0.3% بفعل بيانات اقتصادية ضعيفة من منطقة اليورو

الذهب يرتفع 0.3% بفعل بيانات اقتصادية ضعيفة من منطقة اليورو
سبائك ذهبية في تركيا يوم 11 مايو أيار 2017. تصوير: أوميت بكطاش - رويترز.
weam.co/581517
الوئام - وكالات

ارتفعت أسعار الذهب، أمس، بفعل بيانات اقتصادية ضعيفة من منطقة اليورو، فاقمت مخاوف من تباطؤ عالمي، وهو ما أثر سلباً على شهية المستثمرين للمخاطرة، ودفع المعدن النفيس إلى تسجيل أفضل أداء أسبوعي في حوالي شهرين.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1313.22 دولار للأوقية في نهاية جلسة التداول بالسوق الأمريكي، بينما ارتفعت العقود الأمريكية للذهب 0.4% لتبلغ عند التسوية 1312.30 دولار للأوقية، وينهي المعدن الأصفر الأسبوع على مكاسب بحوالي 1% في أكبر زيادة أسبوعية من حيث النسبة المئوية منذ بداية فبراير.

وسجلت أسعار الذهب أعلى مستوى لها منذ 28 فبراير، أول أمس الخميس، عند 1320.22 دولار. وعلى الرغم من تراجعها عن بعض تلك المكاسب، إلا أنها تسجل ثالث مكاسب أسبوع على التوالي من المكاسب.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 15.41 دولار للأوقية، لكنها تنهي الأسبوع على مكاسب بحوالي 0.8%.

وهبط البلاديوم 3% إلى 1560.51 دولار للأوقية بعد أن لامس في الجلسة السابقة أعلى مستوى له على الإطلاق عند 1620.53 دولار.

وانخفض البلاتين 1.4% إلى 845.79 دولار للأوقية، لكنه سجل على مدار الأسبوع مكاسب تزيد على 2%.

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