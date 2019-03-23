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بالصياهد الجنوبية للدهناء

بالفيديو.. خادم الحرمين الشريفين يؤدي العرضة في ختام مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

weam.co/581519
الرياض - الوئام:

شارك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في أداء العرضة، خلال الحفل الختامي لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل.

ورعى خادم الحرمين  – حفظه الله – بعد ظهر اليوم، بالصياهد الجنوبية للدهناء، الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الثالث.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مقر المهرجان، كان في استقباله – رعاه الله – صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف العام على نادي الإبل، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ورئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين.

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