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24 مارس.. الشيخ الأشرفي يعقد مؤتمر “عظمة الحرمين الشريفين”

24 مارس.. الشيخ الأشرفي يعقد مؤتمر “عظمة الحرمين الشريفين”
weam.co/581520
متابعات - الوئام:

قال الشيخ حافظ محمد طاهر محمود الأشرفي، رئيس مجلس الدفاع عن الحرمين الشريفين، إنه سيعقد مؤتمرا تحت عنوان “عظمة الحرمين الشريفين ومكانتهما”، يوم 24 مارس، في لندن.

وأضاف الأشرفي، في بيان، أن المؤتمر يأتي سعيا لنقل رسالة الحرمين الشريفين المتمثلة في نشر الأمن والسلام والأخوة والمحبة والتسامح. كما يبرز المشاركون خدمات المملكة العربية السعودية الإنسانية للعالم أجمع ولاسيما للحجاج والمعتمرين والزوار.

واستطرد: “المملكة العربية السعودية تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلاد الإسلامية وغيرها والقيادة الدينية في العالمين من أجل التسامح وتحقيق الأمن والسلام في العالم. ولاشك أن حكومة المملكة العربية السعودية وعلماءها لهم دور كبير في مكافحة الإرهاب والتطرف والغلو”.

واختتم قائلا إن “من يود أن ينال من المملكة العربية السعودية التي تعد مركزا للإسلام والمسلمين سيفشل؛ لأن الأمة الإسلامية شرقا وغربا تقف مع المملكة العربية السعودية”. مبينا أن حادث نيوزيلندا أثبت حب المسلمين للأمن والسلام وفشلت خطة القوى المعادية للإسلام والمسلمين.

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