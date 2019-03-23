تيريزا ماي تلمح إلى عدم طرح “بريكست” لتصويت ثالث في البرلمان

لندن - الوئام:

لمحت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، إلى أنها قد لا تعيد طرح اتفاق توصلت إليه للانسحاب من الاتحاد الأوروبي “بريكست” على البرلمان للتصويت للمرة الثالثة، الأسبوع المقبل، إذا لم يكن هناك تأييد كاف لإقراره.

ورفض المشرعون بالفعل الاتفاق مرتين، لكن من المتوقع أن تحاول رئيسة الوزراء للمرة الثالثة الحصول على موافقة البرلمان الأسبوع المقبل.

وكان زعماء الاتحاد الأوروبي أمهلوا ماي أسبوعين إضافيين، ينتهيان في 12 أبريل المقبل، في محاولة لمنحها وقتاً لإقرار الاتفاق في البرلمان، لكن رئيسة الوزراء قالت في رسالة لأعضاء البرلمان إن مثل هذا التأييد قد لا يكون متاحاً.

وقالت ماي: “إذا اتضح أنه لا يوجد دعم كاف لإعادة الاتفاق الأسبوع المقبل أو رفضه البرلمان مرة أخرى، فيمكننا أن نطلب تمديداً جديداً قبل 12 أبريل، لكن ذلك سيتضمن إجراء انتخابات البرلمان الأوروبي”.