الاتحاد الدولي للسباحة يعتمد 4 حكام سعوديين

الوئام - متابعات

اعتمد الاتحاد الدولي للسباحة “الفينا” أربعة حكام سعوديين في قائمته اعتباراً من 2018 وحتى نهاية عام 2022 وهم أحمد المحيش ومحمد القحطاني ومحمد العمري وعبدالعزيز العامر ليكونوا ضمن الحكام الدوليين الذي سيتعين بهم الفينا في بطولاته الدولية والودية خلال هذه الفترة.

ويأتي ذلك ضمن أهداف الاتحاد السعودي للسباحة بتمكين السعوديين من الوصول إلى المنصات الدولية بعد أن تلقوا العديد من الدورات الداخلية والمحلية وتجاوزهم لجميع الاختبارات الفنية من قبل الفينا.

ويعد الحكّام الأربعة من الكفاءات التحكيمية المميزة حيث سبق لهم التحكيم في العديد من البطولات الخليجية والعربية.