فرنسا تحقق في فساد مالي بملف استضافة قطر لمونديال ألعاب القوى

باريس - الوئام:

يحقق قضاة فرنسيون في قضية فساد مالي، في خريف 2011 حين دفعت شركة أوريكس قطر، إلى شركة للتسويق الرياضي، دفعتين بقيمة 3,5 ملايين دولار أمريكي، قبل إجراء عملية التصويت، على حق تنظيم مونديال ألعاب القوى.

ويمتلك شركة أوريكس قطر للاستثمارات الرياضية، القطري ناصر الخليفي مع شقيقه خالد الخليفي، بينما يدير شركة للاستثمارات الرياضية، بابا ماساتا دياك، نجل رئيس الاتحاد الدولي السابق السنغالي لامين دياك، المطارد بقضايا فساد عديدة.

ووضع قضاة التحقيق المالي في باريس الخليفي في حالة الشاهد المساعد، ما يعني عدم توجيه الاتهام له راهنا، في قضية “فساد نشط” تهدف أيضا إلى الكشف عن شروط منح طوكيو استضافة أولمبياد 2020 وريو دي جانيرو أولمبياد 2016.

ولم يرد محامي الخليفي فرانسيس سبينر على أسئلة وكالة الأنباء الفرنسية للتعليق على هذه القضية.

ونفى الخليفي أمام القضاء أي علاقة له بالفساد مؤكدا أنه علم بالحوالتين أخيرا، وفقا لعناصر من استجوابه اطلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسية.

ويواجه رئيس مجموعة “بي إن سبورتس” الإعلامية أيضا تحقيقا سويسريا حول مزاعم فساد تتعلق بنيل حقوق نقل نسختين من كأس العالم لكرة القدم.

وكانت قطر آنذاك تطمح لاستضافة مونديال القوى في عام 2017، وقد تم تسديد المبلغين قبل إجراء عملية التصويت.

ويعد بابا ماساتا دياك أحد المحاور الرئيسة للفساد في عالم الرياضة، وتطالب السلطات الفرنسية بتسليم الرجل الذي وضعه والده في منصب المستشار القوي للاتحاد الدولي حتى عام 2014.

وحصل التحويل الأول في 13 أكتوبر 2011 والثاني في 7 نوفمبر 2011، أي قبل أربعة أيام من تصويت الاتحاد الدولي. لكن في نهاية المطاف، حصلت لندن على شرف الاستضافة، فيما نالت قطر بعدها بثلاث سنوات شرف استضافة نسخة 2019 المقررة بين 27 سبتمبر و6 أكتوبر المقبلين.

وكانت الدفعتان مقررتين ضمن مذكرة تفاهم مع شركة بابا ماساتا دياك، حيث تلتزم أوريكس قطر للاستثمارات الرياضية بشراء حقوق الرعاية والنقل التلفزيوني مقابل 32,6 مليون دولار أمريكي، شرط حصول الدوحة على مونديال 2017 لألعاب القوى، بحسب مصدر قريب من الملف.

ونص العقد على تسديد الدفعتين قبل تصويت الاتحاد الدولي في 11 نوفمبر 2011، وبأنهما غير قابلتين للاسترداد.

وأوريكس قطر للاستثمارات الرياضية منفصلة عن شركة قطر للاستثمارات الرياضية التي تملك نادي باريس سان جرمان الفرنسي.