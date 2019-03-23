مقتل وإصابة 80 حوثيا بمعارك مع الجيش اليمني في الضالع

الوئام - متابعات

قتل 60 من عناصر مليشيا الحوثي المدعومة من إيران وأصيب 20 آخرون، السبت، في مواجهات مع قوات الجيش اليمني، بمحافظة الضالع، جنوبي اليمن.

وذكر بيان لوزارة الدفاع اليمنية أن قوات الجيش أحبطت هجوما للمليشيا، على مناطق “محقن”، و”سطاح”، و”القدم” جنوبي مديرية دمت شمالي الضالع.

وأضاف أن المعارك التي امتدت إلى منطقة بيت اليزيدي أسفرت عن مصرع 40 عنصرا من المليشيا، وجرح 20 آخرين، في حين أسرت قوات الجيش 8 من الانقلابيين.

ولفت إلى أن مدفعية الجيش استهدفت تعزيزات للمليشيا الحوثية، كانت في طريقها إلى مناطق المواجهات، ما أسفر عن تدمير طقمين.

وفي سياق متصل، أفاد البيان بأن 20 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية لقوا مصرعهم، وجرح آخرون، أثناء محاولاتهم التسلل، باتجاه مواقع غربي مديرية قعطبة شمالي المحافظة نفسها.

وأوضح أن قوات الجيش أحبطت محاولة تسلل المليشيا وأجبرتها على التراجع بعد أن تكبدت خسائر كبيرة.

في السياق ذاته، استهدفت مقاتلات التحالف العربي بغارتين جويتين تعزيزات حوثية في محافظة البيضاء وسط البلاد.

وذكرت المصادر أن الغارات دكت 3 دوريات حوثية كانت في طريقها إلى مواقعها بمنطقة العرقوب في مديرية الصومعة، ما أسفر عن مقتل وجرح عدد من عناصر المليشيا كانوا على متنها.