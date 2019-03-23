شركة روسية تعتذر عن بيع عطر باسم «التحرش الجنسي»

الوئام - متابعات

اعتذر مالك شركة عطور روسية عن بيعه عطراً باسم «التحرش الجنسي».

وتعد شركة «نيميري» (Nimere) شركة صغيرة تبيع العطور ذات الأسماء الغريبة، مثل «دماء الغجر»، منذ عام 2015. وكانت قد أصدرت «التحرش الجنسي» العام الماضي.

واعترف نيكولاي إريمين، الذي يدير الشركة، بأنه ارتكب خطأ في إطلاق هذا الاسم الاستفزازي على العطر، حسبما ذكرت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية.

وكتب مدير الشركة، عبر «إنستغرام»، أنه على الرغم من كونه يقصد الاسم بمعناه الحرفي، إلا أنه كان خطأ و«لم يتم التفكير فيه».

وتابع: «كان خطأي أنه في تلك اللحظة لم أفكر في الضحايا الحقيقيين، الأشخاص الذين واجهوا هذه المأساة حقاً».

واعتبر إريمين أن رد الفعل الرافض لاسم العطر، المثير للجدل، دفعه للنظر في عدد النساء اللاتي يواجهن مضايقات.

وأضاف في منشور آخر على «فيسبوك»، أن الكثير من الأشخاص الذين تعرضوا للاعتداء والإيذاء اتصلوا به لإخباره بقصصهم.

ولكن بالنسبة لعشاق العطر، وعد مدير الشركة بأنه سيتم إطلاقه قريباً تحت اسم جديد.