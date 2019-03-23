سلطان بن سحيم: سعدت في حضرة والدنا خادم الحرمين.. وقطر لا تغيب عن أشقائها وإن طال عبث الحمدين

الوئام - متابعات

عبر الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني عن سعادته بحضور مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، في حضرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقال الشيخ سلطان بن سحيم، عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “تشرفت بالمشاركة في حضرة والدنا خادم الحرمين الشريفين.. قطر لا تغيب عن أشقائها.. وإن طال عبث الحمدين في استغلال بلادنا وخيرات شعبنا.. لابد لليل أن ينجلي ولابد للقيد أن ينكسر”.

ونشر صورة تجمعه بخادم الحرمين الشريفين، ولاقت تفاعلا كبيرا من قبل المغردين المرحبين به على أرض المملكة العربية السعودية.