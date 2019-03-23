تركيا تؤيد أحكام المؤبد ضد 37 عسكريا بمزاعم الانقلاب

الوئام - متابعات

أيدت محكمة استئناف تركية، أحكام المؤبد المشددة الصادرة بحق 37 شخصاً؛ لاتهامهم بمزاعم محاولة اغتيال الرئيس رجب طيب أردوغان، قبل نحو 3 سنوات، والانتماء لمنظمة الداعية المقيم في واشنطن فتح الله غولن.

ووفقا لوسائل إعلام تركية، السبت، فإن محكمة الاستئناف بالعاصمة أنقرة أيدت الأحكام الصادرة من قبل بحق المتهمين وجميعهم من العسكريين.

وأُدين المتهمون الـ37 في أكتوبر/تشرين الأول 2017 بدعوى محاولة اغتيال أردوغان في الليلة التي جرت فيها محاولة انقلاب مزعومة في 15 يوليو 2016، فضلاً عن مقتل اثنين من رجال الشرطة.