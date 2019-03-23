غضب أحوازي عارم بعد اعتقال إيران “مخرج النشيد الوطني”

الوئام - متابعات

أثار اعتقال قوات إيرانية المخرج الأحوازي حسن نصر الساري، وزميله حسين العاشق الصاكي، إضافة إلى الشاعر باقر الخسرجي، العاملين في مؤسسة نصر للفنون الأحوازية، ونقلهم إلى مكان مجهول، غضبا أحوازيا عارما.

وفي أعقاب عملية الاعتقال أطلق ناشطون أحوازيون هاشتاق #كلنا حسن النصر في صفحات التواصل الاجتماعي تضامنا مع المخرج حسن النصر.

وجاء الاعتقال في أعقاب إطلاق مؤسسة نصر للفنون نشيدا وطنيا باسم “الوحدة الوطنية”، الذي لاقى رواجا كبيرا بين الأحوازيين، بجانب العديد من الأعمال الوطنية، التي سبق وأنتجتها المؤسسة.

ومن أبرز أعمال حسن النصر ومؤسسته “زفة نصر” للفنان سيد جميل العبودي، وأنا أحوازي للفنان حسين الخالدي الأحوازي.

ويستمر مسلسل الاعتقالات بحق المواطنين الأحوازيين خلال الشهور الماضية وخاصة على مستوى الساحة الفنية، حيث استدعى عناصر جهاز المخابرات عددا من العاملين في مجال الصوت والغناء منهم الفنانین، علی کارونی و مهدی یراحی.