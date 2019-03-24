امستردام- الوئام:

بعد خيبة المونديال الروسي ودوري الأمم الأوروبية، تستهل ألمانيا تصفيات كأس أوروبا 2020 لكرة القدم، بمباراة نارية اليوم الأحد الموافق 24-3-2019 على أرض جارتها اللدود هولندا، بتشكيلة شابة يغيب عنها معظم من قادها إلى لقب مونديال 2014.

مشاهدة مباراة ألمانيا وهولندا بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

ويبحث مدرب المانيا يواكيم لوف عن اسكات منتقديه بعد إبعاد ثلاثة كوادر من نادي بايرن ميونيخ قبل أن يستهل مشواره في التصفيات، وذلك برحلة التعويض عن سنة 2018 المخيبة والتي شهدت توديعه المؤلم من دور المجموعات لمونديال روسيا وفقدان لقب مونديال البرازيل 2014 ثم هبوطه من المستوى الأول لمسابقة دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم.

مشاهدة مباراة ألمانيا وهولندا بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

وكانت هولندا بالذات قد تفوقت على ألمانيا (3-صفر و2-2) في دوري الأمم الأخيرة، ما أدى إلى إبعاد لوف لنجوم بايرن ميونيخ المدافعان جيروم بواتنغ وماتس هوملس ولاعب الوسط الهجومي توماس مولر.

مشاهدة مباراة ألمانيا وهولندا بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

كما ان المنتخب خسر لاعب الوسط سامي خضيرة في سبتمبر الماضي، فيما أبعد صانع العاب ارسنال الانكليزي مسعود أوزيل نفسه على خلفية أزمة تسببت بها صورة جدلية مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قبل مونديال روسيا.

مشاهدة مباراة ألمانيا وهولندا بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

ومن نهائي البرازيل في عام 2014، لم يبق سوى الحارس مانويل نوير الذي يطالب كثيرون بحلول حارس برشلونة مارك أندريه تير شتيغن بدلا منه، ولاعب وسط ريال مدريد الإسباني طوني كروس.

مشاهدة مباراة ألمانيا وهولندا بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

وفي مباراة المانيا الودية الاخيرة الاربعاء الماضي مع صربيا (1-1) في فولفسبورغ، أجرى لوف ستة تغييرات على التشكيلة التي تعادلت مع هولندا 2-2 في منتصف نوفمبر الماضي، فمنح ظهير لايبزيغ الشاب لوكاس كلوسترمان (22 عاما) مباراته الدولية الاولى.

مشاهدة مباراة ألمانيا وهولندا بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

فيما خاض زميله في لايبزيغ الظهير الايسر مارسيل هالستنبرغ مباراته الثانية مع ألمانيا والاولى منذ 2017.

مشاهدة مباراة ألمانيا وهولندا بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

وألقى لوف بمهام قلب الدفاع على الشابين نيكلاس زوليه (23 عاما) وجوناثان تاه (23)، فيما دفع في الوسط بالمراهق كاي هافيرتز (19) مع يوشوا كيميش (24 عاما) ولوروا سانيه (23 عاما) وايلكاي غوندوغان.

مشاهدة مباراة ألمانيا وهولندا بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

لكن مع دخول المخضرم ماركو رويس صانع العاب بوروسيا دورتموند في الشوط الثاني، تحسن اداء المانيا وادركت التعادل عبر البديل ليون غوريتسكا.

مشاهدة مباراة ألمانيا وهولندا بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

وبرغم حملة إعادة البناء التي أوكلها الاتحاد الالماني للوف بعد نهاية المونديال المخيب، يقع المدرب تحت ضغوط خسارة محتملة أمام هولندا، خصوصا وان التتويج في كأس أوروبا 2020 سيكون ضروريا لناسيونال مانشافت بعد توالي الخيبات الاخيرة.

مشاهدة مباراة ألمانيا وهولندا بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

وشرح رويس البالغ 29 عاما “يجب أن نكون سريعين في المرتدات الأحد ونبقى صلبين في الخلف. إذا نجنا بذلك أنا واثق من الفوز”.

مشاهدة مباراة ألمانيا وهولندا بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

ومن جهة منتخب “الطواحين” الذي يعيش أيضا مرحلة إعادة بناء، فقد حقق فوزا كبيرا في الجولة الاولى على ضيفته بيلاروسيا 4-صفر عن طريق المتألق راهنا ممفيس ديباي (2) وجورجينيو فينالدوم والمدافع فيرجيل فان دايك.

مشاهدة مباراة ألمانيا وهولندا بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

وبرغم النتائج المميزة لتشكيلة المدرب رونالد كومان، رأى فان دايك، مدافع ليفربول الإنكليزي أن المنتخب البرتقالي ليس مرشحا للفوز على ألمانيا “يبدو أن الألمان في مرحلة بناء، لكن لا تنسوا أن هولندا في مسار مماثل أيضا”.

مشاهدة مباراة ألمانيا وهولندا بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

تابع “لا تزال ألمانيا تملك لاعبين رائعين، حتى ولو أن الحديث يدور حول أزمة لديهم. نحن ايضا مررنا بفترة مماثلة، حيث لم تجر الأمور كما اشتهينا” في إشارة إلى فشل هولندا بالتأهل إلى كأس أوروبا 2016 ومونديال 2018.

مشاهدة مباراة ألمانيا وهولندا بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

وأردف “لم تكن فترة جيدة، علينا أن نقلق على فريقنا وليس ألمانيا. لا أعتقد أننا مرشحون”.

مشاهدة مباراة ألمانيا وهولندا بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

وتخلى بعض نجوم الفترة السابقة عن القميص البرتقالي على غرار روبن فان برسي، ويسلي سنايدر وأرين روبن.

مشاهدة مباراة ألمانيا وهولندا بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

ويعول المتتخب الهولندي على نجوم أياكس امستردام الذي بلغ ربع نهائي دوري ابطال اوروبا بعد فوزه المفاجىء على ريال مدريد الاسباني حامل اللقب 4-1 في عقر داره في اباب ثمن النهائي على غرار لاعب الوسط فرنكي دي يونغ المنتقل الى برشلونة الاسباني بدءا من الموسم المقبل بصفقة بلغت 75 مليون يورو وقلب الدفاع ماتياس ي ليخت المطارد من ابرز الاندية الاوروبية.

مشاهدة مباراة ألمانيا وهولندا بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

وفي تاريخ مواجهات المنتخبين، فازت المانيا 15 مرة مقابل 11 لهولندا وتعادلتا 16 مرة.

مشاهدة مباراة ألمانيا وهولندا بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

وفي المجموعة الخامسة، تخوض كرواتيا، وصيفة بطلة العالم، مباراتها الثانية مع ضيفتها المجر بعد فوزها الاول الصعب على اذربيجان 2-1.

مشاهدة مباراة ألمانيا وهولندا بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

أما بلجيكا التي تغلبت على روسيا 3-1 في ظل تألق نجمها ادين هازار، فتستقبل قبرص ضمن المجموعة التاسعة.

مشاهدة مباراة ألمانيا وهولندا بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

موعد مباراة ألمانيا وهولندا في تصفيات أمم أوروبا 2020

البطولة: تصفيات أمم أوروبا 2020

المباراة: هولندا ضد ألمانيا المجموعة C مباراة ذهاب

الملعب: يوهان كرويف أرينا

الحكم: خيسوس خيل مانزانو

مساعد حكم: انخل نيفادو رودريغيز

مساعد حكم: ديغو باربيرو سيفيا

حكم رابع: خوان مارتينيز مونويرا

التوقيت: اليوم الأحد الموافق 24-3-2019 في تمام الساعة التاسعة و45 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة للمباراة:

Sport TV 1

Rete 4

RTL Deutschland

Polsat Sport Extra

beIN SPORTS HD 1

Varzish Sport HD

Eleven Sports 1 Belgium