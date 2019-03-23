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احتفال العويشير حارس أحد بالتعادل يثير غضب جماهير الهلال

احتفال العويشير حارس أحد بالتعادل يثير غضب جماهير الهلال
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أثار احتفال أحد عبدالله العويشير، حارس فريق أحد، مساء اليوم، أمام مدرح جمهور الهلال، بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما بالتعادل السلبي، حفيظة الجمهور، فألقوا ألعابا نارية وأحذية وزجاجات مياه عليه، ما اضطر لاعبو فريق أحد للخروج بسرعة من الملعب.

وتعادل الهلال مع نظيره أحد 0-0 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب “جامعة الملك سعود”.

ويشعل هذا التعادل الدوري حيث أمام النصر فرصة لاعتلاء الصدارة حال فوزه أمام الهلال في الديربي المقرر إقامته في 29 من الشهر الجاري، ضمن الجولة الـ25 بالدوري.

 

 

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