بعد جدل واسع على تويتر.. الإعلامية منتهى الرمحي توضح تصريحها عن أم شهيد فلسطين

نشرت الإعلامية منتهى الرمحي المذيعة بقناة العربية مقطع فيديو عبر صفحتها على تويتر توضح فيه ما قصدته من التغريدة التي نشرتها الخميس الماضي عن الشهيد الفلسطيني عمر أبوليلى ووالدته، مشيرة إلى أنها حذفت التغريدة لأنها أثارت جدلا واسعا.

وكانت الرمحي نشرت تغريدة قالت فيها “إن الأم الفلسطينية رغم تضحياتها، لكنها كأم لم ترد أن تضحي بابنها، فهي تحمل مشاعر الأمومة التي هي ضد أن يموت ابنها”.

وقالت الرمحي في الفيديو الذي بثته على صفحتها بتويتر “حذفت تغريدتي ليس لأني تراجعت لا سمح الله عما قلته فيها لكنها أصبحت سوقا للمزايدات الوطنية ولا زلت مقتنعة تماما بما قلته ولن أتراجع عنه حتى آخر يوم في عمري”.

وتابعت: ”لا يوجد أم على وجه الأرض تضحي بابنها وقدر الأم الفلسطينية أن يوجد محتل صهيوني غاشم جاسم على قلوب الأمهات، نعم الأم راضية بقدرها وتحتسب ولدها شهيدا لكن هل هذا كان خيار الأم، أنا أعتقد أن هذا لم يكن خيارها، هي أرادت أن تضحي بابنها بالتأكيد هي لم ترد”.