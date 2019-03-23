ميركل: إيقاف صفقة الأسلحة مع السعودية يسيء لنا وعواقبه وخيمة

الوئام - متابعات

حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من أن ألمانيا تخاطر بسمعتها بقرار إيقاف صفقات الأسلحة مع السعودية، وقد تتحمل عواقب وخيمة فقد يُنظر إليها كشريك دفاع غير موثوق به إذا تم تمديد الحظر على بيع الأسلحة إلى المملكة وتطالب بإنهاء الحظر المفروض.

ووفقا لصحيفة “ذا ناشونال”، تقول بريطانيا وفرنسا إن حظر الأسلحة الألمانية، الذي سُن في أكتوبر 2018 ومن المقرر أن يستمر حتى نهاية مارس، يمنعهما من بيع التكنولوجيا المطورة بشكل مشترك إلى الرياض.

وقالت المستشارة الألمانية أنه “في بعض الأحيان يجب علينا أن نكون مستعدين لتقديم تنازلات لبعض قناعاتنا”.

وأضافت ميركل أن الدول لديها وجهات نظر مختلفة، وألمانيا تحتاج إلى أن تكون مرنة “وإلا فإننا سوف ينظر إلينا على أننا متكبرين أخلاقيا… أو أننا سوف ينظر إلينا على أننا غير قادرين على حل وسط”.

وتابعت: “أن عدم تصدير أجزاء معينة من الأسلحة سيجعل الأجزاء الأخرى غير صالحة للاستعمال”، حيث حثت على التوصل إلى حل وسط.