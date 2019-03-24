إدريس الدريس يرد على عمرو أديب: تبدل مواقفك أكثر من ملابسك فلا تزايد بالحديث عن قنواتنا السعودية

الوئام - متابعات

رد الإعلامي السعودي إدريس الدريس على الإعلامي المصري عمرو أديب بشأن تصريحاته عن موقف الأمير الوليد بن طلال من قنوات العربية وMBC.

وقال الدريس إن الإعلامي عمرو أديب يأتي ليزايد علينا بقنواتنا الوطنية ونسى أنه يبدل مواقفه أكثر مما يبدل ملابسه، ويجب أن يوقف أي مذيع يحاول المزايدة على أبناء أو إعلام المملكة الوطني.

وأضاف الدريس مخاطباً عمرو أديب: لا تعلمنا عن العربية ومجموعة MBC فهي قنواتنا السعودية والعربية التي نعرفها قبل أن تأتيها وتعمل بها قبل يومين وتزايد بها علينا، لا يليق بالعربية أن تسمح لعمرو أديب أن يضع الإسقاطات الكاذبة على الأمير الوليد بن طلال.

وتابع “بعد أن سمعت تعليق عمرو أديب ودفاعه الهزيل والمتهتك حزنت وضحكت، فليس من الشطارة أن تتكئ على بعض الأسماء لتنتصر لمواقفك وتقوي حجتك”.

وكان الإعلامي عمرو أديب قال في برنامجه على قناة أم بي سي مصر “إنه من خلال متابعته لتصريحات الأمير الوليد بن طلال أجد أنه دائما ما يقوم بالهجوم والتقليل من شأن قنوات مجموعة MBC، المتابع لحوار الأمير على روتانا خليجية يتساءل ما سر هجوم الأمير على القنوات”.

وأضاف عمرو أديب “أن الأمير هاجم قنوات العربية على أنها لم تصنف مرتكب اعتداء نيوزييلندا على أنه إرهابي، رغم أن القناة من أول لحظة صنعت تغطية كاملة للحادث وسبقت كل القنوات العربية وأشارت إلى أن الحادث إرهابي، الأمر لا يحتاج إلى مزايدة فكلنا في خدنق واحد”.