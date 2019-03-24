“طائران” يدلان الخبراء على تسريب نفطي كبير في المحيط

الوئام-متابعات

أعلن مسؤولون محليون اليوم السبت عن العثور على طائرين مغطيين بالزيت على السواحل الفرنسية المطلة على المحيط الأطلنطي في أعقاب غرق سفينة شحن في خليج بسكاي تسبب في تسرب نفطي كبير

الأسبوع الماضي.

وقالت منطقة آكيتين الجديدة(نوفيلا أكيتين) أن المحللين برهنوا أن الزيت على الطائرين كان مصدره السفينة جراند أمريكا.

وعثر على طائر واحد نافق بالفعل يوم الثلاثاء على شاطئ أنداي، بالقرب من الحدود الإسبانية. واكتشف الطائر الآخر المغطى بالزيت حيا يوم الأربعاء

على شاطئ ميسانجى في منطقة لانديس الإدارية ، شمال بايون.

يشار إلى أنه في أعقاب غرق السفينة جراند أمريكا في مارس الجاري، انجرفت بقعة زيت كبيرة اتجاه الشرق باتجاه الشاطئ الفرنسي.

ويعمل خبراء السفن الفرنسيين والإسبان على احتواء التسرب النفطي.