التعليقات: 0

مدير جامعة الإمام.. الدكتور العامري ابن جامعة الملك سعود

مدير جامعة الإمام.. الدكتور العامري ابن جامعة الملك سعود
weam.co/581621
الوئام - متابعات

صدر أمر ملكي، السبت، بتعيين الدكتور أحمد بن سالم بن محمد العامري مديرًا لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالمرتبة الممتازة.

من هو الدكتور أحمد بن سالم بن محمد العامري؟

وُلد الدكتور العامري عام 1384هـ، وحصل على بكالوريوس في الإدارة العامة جامعة الملك سعود عام 1406هـ، ونال الماجستير في الإدارة العامة تخصص إدارة موارد البشرية وإدارة عامة تنفيذية من جامعة ولاية نيويورك في البنى الأمريكية عام 1410هـ، وحصل على دكتوراه الفلسفة في الإدارة العامة تخصص سلوك تنظيمي وإدارة موارد بشرية جامعة ولاية نيويورك في البني الأمريكية، عام 1414هـ

كان يشغل وكيل جامعة الملك سعود للدراسات العليا والبحث العلمي، وعمل عميدا لكلية إدارة الأعمال من شوال 1429هـ إلى شوال 1433هـ.، وعميد شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين من شوال 1427هـ إلى شوال 1429هـ.، ومشرفا على الإدارة العامة لشؤون هيئة التدريس والموظفين من شوال 1426هـ إلى شوال 1427هـ. وعمل الدكتور العامري رئيسا لقسم الإدارة العامة بجامعة الملك سعود من شعبان عام 1424هـ إلى ذي الحجة عام 1426هـ.، وكان يعمل أستاذ السلوك التنظيمي والموارد البشرية من صفر 1425هـ.، وأستاذا مشاركا بقسم الإدارة العامة من عام 1419هـ إلى عام 1425هـ.، وأستاذا مساعدا بقسم الإدارة العامة من عام 1414هـ إلى عام 1419هـ.، ومعيدا بقسم الإدارة العامة من عام 1406 إلى عام 1407هـ.

روابط ذات صلة

أمر ملكي: صرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة

أمر ملكي: صرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة

“جبريل العريشي” مساعداً لوكيل جامعة الملك سعود للتخطيط والتطوير للشؤون الفنية

“جبريل العريشي” مساعداً لوكيل جامعة الملك سعود للتخطيط والتطوير للشؤون الفنية

“الملك سعود”: بدء استقبال طلبات مكافأة التميز لأعضاء هيئة التدريس

“الملك سعود”: بدء استقبال طلبات مكافأة التميز لأعضاء هيئة التدريس

النائب العام يناقش خطط إنفاذ الأمر الملكي بنقل التحقيق في القضايا الجمركية إلى النيابة

النائب العام يناقش خطط إنفاذ الأمر الملكي بنقل التحقيق في القضايا الجمركية إلى النيابة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>