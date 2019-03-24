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من المتوقع إصدار عقوبات انضباطية.. “الوئام” تكشف حقيقة ما دار بعد مباراة الهلال وأحد

من المتوقع إصدار عقوبات انضباطية.. “الوئام” تكشف حقيقة ما دار بعد مباراة الهلال وأحد
weam.co/581623
الوئام - الرياض: سيف الرخيص

كشفت مصادر لصحيفة الوئام عن تفاصيل ما حدث عقب نهاية مباراة الهلال وأحد، من محاولة بعض لاعبي الهلال وإداري الفريق اللحاق وإيذاء حارس أحد عبدالله العويشير، بعد حركته الاستفزازية (احتفال الدودة) التي أثارت اللاعبين وجماهير الفريق الهلالي.

وأوضحت المصادر أنه لم يحدث تشابك بالأيدي بين لاعبي الفريقين، وأن ما حدث مجرد تلاسن من بعض إداريي فريق الهلال مع حارس أحد عبدالله العويشير، وإداري في أحد بالممر المتجه إلى غرفة الملابس.

وأكملت المصادر أن منظمي المباراة سارعوا في فك التلاسن بين الفريقين وإدخالهم إلى غرف الملابس، وسجل مراقب المباراة كل ما حدث داخل أرض الملعب وفي مدخل غرف الملابس، ومن المتوقع إصدار عدة عقوبات انضباطية.

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