الحبسي: الهلال لن يتنازل عن صدارة الدوري السعودي بسهولة

الرياض- الوئام:

قال العماني علي الحبسي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إن فريقه لن يتنازل بسهولة عن صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين).

وسقط الهلال في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه أحد أمس في المرحلة الرابعة والعشرين من منافسات الدوري.

وأوضح الحبسي في تصريحات أن فريقه واجه سوء حظ “غريب” خلال مواجهة السبت، لافتا إلى أن الهلال سيقاتل من أجل تحقيق الفوز بكل المباريات المقبلة.

وعن المباراة المقبلة أمام النصر، أكد الحبسي :سنخوض تلك المواجهة بكل قوة، لن نتنازل عن تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، ولن نترك صدارة الدوري السعودي بسهولة.

ويلتقي الهلال مع مضيفه النصر، الجمعة المقبلة، في ديربي العاصمة الرياض، ويأمل كل فريق في تحقيق الانتصار والانفراد بصدارة جدول ترتيب المسابقة.