العويشير حارس أحد: لم أتعمد استفزاز جماهير الهلال

الرياض- الوئام:

قال عبدالله العويشير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أحد السعودي، إنه لم يقصد الإساءة للاعبي الهلال، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس السبت.

وخطف أحد تعادلا سلبيا من مضيفه الهلال في المرحلة الرابعة والعشرين من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين).

وأكد العويشير : لاعبو الهلال اعتقدوا أنني تعمدت استفزاز جماهير ناديهم، وأنا لم أقم بأي رد فعل تجاههم رغم إلقاء زجاجات مياه ضدي طوال أحداث المباراة.

وعن سر احتفاله الكبير بعد انتهاء المباراة، قال : الفرحة جاءت بسبب الضغط الذي مررت به في الفترة الماضية، لاسيما بعد وصفي بالصفقة الفاشلة لنادي النصر في وقت سابق.

وأوضح العويشير أن الحرص والحماس الذي سيطر على اللاعبين لعب دورا كبيرا في الخروج بنقطة التعادل من أنياب الهلال.

وأشار إلى أن فريقه لو قدم نفس الأداء منذ بداية الموسم، لتغير ترتيبه في جدول ترتيب المسابقة بشكل كبير.