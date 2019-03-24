مدرب الهلال: مباراتنا أمام النصر لن تحسم هوية بطل الدوري السعودي

الرياض- الوئام:

أكد الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي أن المباراة المقبلة لفريقه أمام النصر، لن تحسم هوية بطل الدوري السعودي للمحترفين، مبديا حزنه الشديد بالتعادل مع أحد.

وسقط الهلال في فخ التعادل السلبي مع ضيفه أحد امس في الجولة الرابعة والعشرين من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين).

وأوضح زوران :لم نكن نتطرق للحديث عن ديربي الرياض أمام النصر، ولكننا الآن سنخوض تلك المواجهة، ولا أعتقد أنها ستحسم الصراع على اللقب.

وأضاف :مباراة الديربي غاية في الأهمية، أعلم أنها ستكون محط أنظار الجميع في السعودية، سنحاول أن نصل لأقصى درجة من الجاهزية قبل تلك المواجهة المرتقبة.

وعن تقليص الفارق من 6 نقاط إلى نقطتين فقط مع النصر، أكد زوران هذه هي طبيعة كرة القدم، وعلينا القبول بمثل هذه الأمور.

وبخصوص التعادل مع أحد، قال :لم تكن نتيجة جيدة على الإطلاق، حصلنا على 6 أو 7 فرص محققة ولكننا لم نكن موفقين لهز شباك المنافس.