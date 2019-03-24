تعرف على مواصفات الهاتف الجديد «BLACK SHARK 2»

الوئام - متابعات

أطلقت شركة شاومي هاتفها الذكي Black Shark 2 الجديد، الذي يستهدف عشاق الألعاب، بأداء فائق وشاشة لمسية مُحسنة مع العديد من الوظائف المتطورة الأخرى.

ويعتمد Black Shark 2 على معالج كوالكوم Snapdragon 855 الجديد، بالإضافة إلى تقنية التبريد بغرفة البخار Liquid Cool 3.0 للمعالج، والتي تعمل على خفض درجة المعالج بما يصل إلى 14 درجة.

وأكدت الشركة الصينية تطوير الشاشة اللمسية AMOLED قياس 6.39 بوصة، والتي تعمل بدقة 2340×1080 بيكسل مع دعم وظيفة Force Touch.

وتطلق شركة شاومي على وظيفة قوة الضغط القابلة للتهيئة اسم Magic Press، وعلى الجانب الأمامي من الهاتف الذكي Black Shark 2 قامت شاومي بتركيب اثنين من سماعات الستريو وكاميرا سيلفي بدقة 20 ميغابيكسل مع فتحة عدسة F/2.0، بينما توجد على الجانب الخلفي كاميرا مزدوجة بدقة 48 ميغابيكسل بفتحة عدسة F/1.75، وتعمل الكاميرا الثانية بدقة 12 ميغابيكسل وزووم بصري 2x.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لهاتف الألعاب الجديد من شاومي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة تصل إلى 12 غيغابايت وذاكرة داخلية بسعة تصل إلى 256 غيغابايت، بالإضافة إلى بطارية بسعة 4000 مللي أمبير ساعة.