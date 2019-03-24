مقتل مسلح متنكر في ملابس نساء بأفغانستان

كابول (افغانستان) - الوئام:

أعلن الجيش الأفغاني اليوم الأحد أن مهاجما كان يرتدي البرقع قُتل برصاص القوات المسلحة الأفغانية بإقليم فارياب شمال البلاد، طبقا لما ذكرته وكالة “خاما برس” الأفغانية للأنباء اليوم.

وذكر فيلق شاهين 209، التابع للجيش الأفغاني في الشمال أن المسلح قُتل مساء أمس السبت.

وتابع بيان صادر عن الفيلق أن المسلح كان يحاول اغتيال أحد أفراد الأمن بالتنكر في ملابس نساء وارتداء البرقع.

وأضاف البيان أن المسلح قُتل بمنطقة “شيرين تاجاب” بالإقليم.ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة من بينها طالبان على التقرير حتى الآن.