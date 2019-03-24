التعليقات: 0

كان يحاول اغتيال أحد أفراد الأمن

مقتل مسلح متنكر في ملابس نساء بأفغانستان

مقتل مسلح متنكر في ملابس نساء بأفغانستان
weam.co/581661
كابول (افغانستان) - الوئام:

أعلن الجيش الأفغاني اليوم الأحد أن مهاجما كان يرتدي البرقع قُتل برصاص القوات المسلحة الأفغانية بإقليم فارياب شمال البلاد، طبقا لما ذكرته وكالة “خاما برس” الأفغانية للأنباء اليوم.

وذكر فيلق شاهين 209، التابع للجيش الأفغاني في الشمال أن المسلح قُتل مساء أمس السبت.

وتابع بيان صادر عن الفيلق أن المسلح كان يحاول اغتيال أحد أفراد الأمن بالتنكر في ملابس نساء وارتداء البرقع.

وأضاف البيان أن المسلح قُتل بمنطقة “شيرين تاجاب” بالإقليم.ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة من بينها طالبان على التقرير حتى الآن.

روابط ذات صلة

الجيش الأفغاني يقتل 27 مسلحا

الجيش الأفغاني يقتل 27 مسلحا

الجيش الأفغاني يؤكد مقتل رئيس استخبارات طالبان

الجيش الأفغاني يؤكد مقتل رئيس استخبارات طالبان

وزير الخارجية الأمريكي: ملتزمون بتحقيق سلام دائم في أفغانستان

وزير الخارجية الأمريكي: ملتزمون بتحقيق سلام دائم في أفغانستان

ترامب مهاجماً ماتيس: لست راضياً عمّا فعله في أفغانستان

ترامب مهاجماً ماتيس: لست راضياً عمّا فعله في أفغانستان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>