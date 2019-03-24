متخصص: الأرض على بعد درجتين من الدمار الكامل

القاهرة - الوئام:

كشف أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن دمار كوكب الأرض بات وشيكا، خاصة مع الاستخدام المفرط للبترول والفحم وكافة مشتقاتها.

وأوضح عبد العال، خلال مداخلة تليفزيونية، أن الأرض على بعد درجتين فقط من الدمار الكامل، مشيرا إلى الضرورة القصوى للتحذير من خطورة ظاهرة “الاحتباس الحراري”، لأن درجات حرارة كوكب الأرض آخذة في الارتفاع بصورة مخيفة، ما ينذر بإمكانية حدوث كوارث محققة خلال فترة وجيزة.

من جانبها، نشرت مجلة “ساينس آليرت” العلمية المتخصصة، تقريرا، وصفته بأنها بمثابة “ناقوس خطر” لما قد يحل بكوكب الأرض في الفترة المقبلة.

وأشارت المجلة العلمية إلى أن كوكب الأرض تعرض منذ ما يقرب من 13 ألف عام إلى فترة قصيرة من درجات الحرارة المرتفعة، التي تسببت في تدمير حضارات بالكامل، كان معظمها في أمريكا الشمالية والجنوبية.

ورصد التقرير دراسة جديدة توصل لها علماء الجيولوجيا، من أن كوكب الأرض تعرض قبل 12800 عام إلى نيزك أو شظايا شمسية ضخمة، تسببت في كسر العصر الجليدي، وتدمير حضارة “كلوفيس” في أمريكا الشمالية والجنوبية بالكامل.