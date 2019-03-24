«سامسونج» تطرح أول هاتف محمول من الجيل الخامس في العالم

سيؤول- الوئام:

كشفت تقارير كورية جنوبية النقاب عن اعتزام شركة سامسونج إلكترونيكس طرح أول هاتف ذكي بتكنولوجيا الجيل الخامس لشبكات الاتصالات في العالم يوم 5 أبريل المقبل. يحمل الجهاز الجديد اسم “جالاكسي إس 10 فايف جي”.

وكانت “سامسونج” قد أطلقت أحث هواتفها الذكية وهي “جالاكسي إس 10″ و”جالاكسي إس 10 بلس” إلى جانب “جالاكسي إس 10 إي” الأقل سعرا في احتفال أقيم في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية في شباط/فبراير الماضي حيث عرضت عددا محدودا من هذه الهواتف الحديثة.

وذكرت صحيفة “كوريا هيرالد” أن سعر “جالاكسي إس 10 فايف جي” سيكون 5ر1 مليون وون كوري جنوبي بما يعادل حوالي 1330 دولار، في حين أشار موقع “سي نت دوت كوم” المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن السعر النهائي للجهاز سيتفاوت من دولة إلى أخرى حسب التغيير في أسعار الصرف.

وبشكل عام سيكون الهاتف “جالاكسي إس 10 فايف جي” أغلى من فئات “جالاكسي إس 10″ و”جالاكسي إس 10 بلس” و”جالاكسي إس 10 إي” لآن رقائق اتصالات الجيل الخامس للهاتف المحمول أغلى من رقائق الجيل الرابع أو “فور جي”.

وتقول “سامسونج” إن قدرة “جالاكسي إس 10 فايف جي” على الاتصال بالشبكات وتداول البيانات تزيد بمقدار 20 مثل عن سرعة هواتف الجيل الرابع.

يذكر أن من بين مزايا الجيل الخامس سرعة بث تسجيلات الفيديو ومكالمات الفيديو وتوفير بيئة أفضل لممارسة ألعاب الكمبيوتر.

يذكر أن “سامسونج” لا تعتزم فتح باب الحجز المقدم للهاتف “جالاكسي إس 10 فايف جي”، في حين أنها ستقدم عروضا ترويجية للجهاز تتضمن منح المشتري شاحن لاسلكي مجانا أو زوج من السماعات الذكية اللاسيكية “جالاكسي بود”

مجانا.