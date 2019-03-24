“الجمارك” تعلن توفر وظائف لحاملي البكالوريوس بمختلف منافذ المملكة

الرياض - الوئام:

علنت الجمارك السعودية عبر موقعها الإلكتروني توفر وظائف بمختلف منافذ المملكة بمسمى (مفتش جمركي مؤقت).

واشترطت الجمارك أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس في التخصصات (لغات وترجمة، حاسب آلي، محاسبة، هندسة، إحصاء، رياضيات أساليب كمية، بحوث العمليات، كيمياء فيزياء، قانون، إدارة أعمال)، وذلك وفقا للشروط الآتية:

1- أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس في التخصصات (لغات وترجمة، حاسب آلي، محاسبة، هندسة، إحصاء، رياضيات أساليب كمية، بحوث العمليات، كيمياء فيزياء، قانون، إدارة إعمال).

2- وبمعدل لا يقل عن 3.75 من أصل 5 أو ما يعادلها.

3- أن يكون سعودي الجنسية.

4- أن لا يتجاوز عمر المتقدم عن 25 سنة ميلادية.

5- اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية.

6- اجتياز المقابلة الشخصية.

7- اجتياز الفحص الطبي.

موعد التقديم:

– التقديم متاح بدءاً من اليوم الأحد بتاريخ 2019/03/24م ولمدة 14 يوماً من تاريخه.

طريقة التقديم:

عبر الرابط التالي: “هنا“