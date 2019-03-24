الجماهير تتسائل.. هل تصاريح رؤوساء الأندية سبب ماحدث في لقاء الهلال وأحد

الرياض- الوئام- إبراهيم آل صالح:

تتسائل بعض الجماهير الرياضية السعودية عن ما حدث بعد لقاء فريقي الهلال وأحد ضمن لقاءات الجولة الـ24 من دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين حيث حدث تلاسن بين لاعبو وإداريو الفريقين.

وقالت بعض الجماهير المتابعة للرياضة أنه من الممكن الاساءات و التلاسن يكون قد حدث بعد تصاريح رؤوساء الاندية الاخيرة التي أثارت الرأي العام .

وخرج رئيس الهلال الامير محمد بن فيصل ينتقد رئيس النصر سعود آل سويلم كما خرج خالد البلطان كذلك لانتقاد رئيس النصر ، في حين تحدث “ال سويلم” عن الهلال وجماهيرية الشباب.

يذكر أن سعود آل سويلم رئيس نادي النصر قد خرج عبر برنامج تلفزيوني مؤخراً، حيث رد عليه خالد البلطان عبر مقطع فيديو تداولته الجماهير في مواقع التواصل الاجتماعي كما ظهر رئيس الهلال محمد بن فيصل عبر حسابه الرسمي بتويتر معلقاً على تصريحات ال سويلم .