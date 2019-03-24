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تشمل التأهيل وتمويل مشروعات الوساطة

اتفاقية تعاون بين “الإسكان” وبنك التنمية الاجتماعية لتطوير سوق العمل

اتفاقية تعاون بين “الإسكان” وبنك التنمية الاجتماعية لتطوير سوق العمل
weam.co/581676
الرياض - الوئام:

وقعت وزارة الإسكان، اتفاقية تعاون، مع بنك التنمية الاجتماعية، لتأهيل وتمويل أصحاب المشاريع الصغيرة للعمل بمجال الوساطة العقارية، حيث سيقوم البنك بتوفير حزمة من المنتجات التمويلية والخدمات غير المالية لفئة المشاريع الصغيرة للاستفادة من الفرص في قطاع العقار، وذلك بهدف خلق وتأهيل مشاريع تجارية ذات الجدوى الفنية والاقتصادية على حد سواء.

مثل وزارة الإسكان في توقيع الاتفاقية المشرف العام على التنظيم العقاري، المهندس مازن بن محمد الداوود، بينما وقع سعيد بن صالح الزهراني، ممثلا عن بنك التنمية الاجتماعية، بصفته مساعد المدير العام لقطاع التمويل الأصغر.

وتهدف الاتفاقية إلى أن اضطلاع بنك التنمية الاجتماعية بتمويل المشاريع العقارية المرشحة من قبل وزارة الاسكان، بدعم يصل إلى 300 ألف ريال، كما سيقوم البنك بتدريب وتأهيل ممن تنطبق عليهم الاشتراطات لإدارة منشآت الوساطة العقارية وتأهيلهم من خلال دورات تدريبية، وذلك للمساهمة في التنمية الاقتصادية من قطاع الوساطة العقارية وتعزيز جاذبيته للشباب السعودي من الجنسين لخلق وتطوير منشآت وساطة عقارية مستدامة.

كما تسعى وزارة الإسكان عبر برامجها وخدماتها المختلفة لتنظيم وتيسر بيئة إسكانية متوازنة، لفتح آفاقاً جديدة في القطاع العقاري وخلق الفرص العمل النوعية للشباب السعودي ودعمهم بالممكنات مواكبةً لأهداف رؤية المملكة٢٠٣٠، بالإضافة إلى دعم التكامل والشراكة بين الجهات الحكومية لتحقيق التنمية في المجال الاقتصادي في المملكة.

وبدأت وزارة الإسكان في العمل على تأهيل مكاتب العقارية لتصبح منشآت وساطة عقارية معتمدة ليتم من خلالها تقديم حزمة من الخدمات العقارية التي تسهم في رفع كفاءة قطاع الإيجار العقاري وتنظيمه وتسهيل إجراءات التعامل مع أطراف العملية الإيجارية وحفظ حقوقهم، مما يسهم في تطوير القطاع العقاري في المملكة بشكل عام، وذلك من خلال برنامج (إيجار) الذي تشرف عليه الوزارة.

يذكر أن بنك التنمية الاجتماعية استفاد منه منذ تأسيسه عام 1391هـ وحتى الآن، أكثر من ثمانية ملايين مواطن ومواطنة من خدمات ومنتجات البنك المختلفة، وتجاوز حجم الإقراض 103 مليارات ريال سعودي في القروض الاجتماعية والإنتاجية، ويعد بوابة التمكين الاقتصادي الأوسع نفاذًا على مستوى المملكة، ويمكن للراغبين الاستفادة من منتجات وخدمات البنك زيارة الموقع
الإلكتروني: ‏www.sdb.gov.sa

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