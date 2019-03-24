“دقيقة صمت” تنهي حياة الفنان السوري فواز جدوع

الوئام - وكالات

توفي الممثل السوري، فواز جدوع، أثناء تصويره دورًا فنيًا يتحدث فيه عن الموت وذلك في مسلسل ”دقيقة صمت“، والذي يخرجه شوقي الماجري ويجري تصويره حاليًا في سوريا.

ونعت شركات الإنتاج، الممثل فواز جدوع، الذي تعرض لأزمة صحية مفاجئة بعد ظهر السبت، أثناء تصويره لأولى مشاهده في مسلسل “دقيقة صمت” في اللاذقية على الساحل السوري، نُقل على إثرها إلى المستشفى حيث ما لبث أن فارق الحياة بين زملائه الذين كانوا بجانبه، وعلى رأسهم النجم عابد فهد.

الراحل فواز جدوع، ممثل سوري، ولد في مدينة الرقة، وعمل مع الفنان أسعد الجابر في مسرحية “المهر”، وفي عام 1972 قدم مسرحية “درس اللحظات” و”مشكلة راتب”. وعمل في المسرح الجوال، وقدم في التلفزيون “ملامح فراتية” عام 1981.

أبرز أعماله التلفزيونية “تل الرماد” و”خان الحرير2″ و”أبو زيد الهلالي” و”أيام الغضب” و”آخر الفرسان” و”أخوة التراب” و”المهلب بن أبي صفرة” و”عنترة”.