خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس وزراء جمهورية قرغيزستان

الوئام - واس

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، دولة رئيس وزراء جمهورية قرغيزستان محمد غالي أبولغازيف.

وجرى خلال الاستقبال، بحث مجالات التعاون ذات الاهتمام بين البلدين، والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف ين عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي الوزير المرافق، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قرغيزستان عبدالرحمن بن سعيد الجمعة.

كما حضره من جانب قرغيزستان، سفير جمهورية قرغيزستان لدى المملكة عبداللطيف جمعة، ومعالي وزير الثقافة والإعلام والسياحة جا مانكولوف، ورئيس إدارة التعاون الدولي للحكومة عيد ربيكوف، ورئيس إدارة المعلومات في مكتب الحكومة إيسنغول أولو.