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تابعين لمليشيا الحوثي الإرهابية

التحالف العربي: استهداف وتدمير “كهفين” لتخزين الطائرات بدون طيار بصنعاء

التحالف العربي: استهداف وتدمير “كهفين” لتخزين الطائرات بدون طيار بصنعاء
weam.co/581692
اليمن - الوئام:

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن / تركي المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت مساء اليوم عملية عسكرية لتدمير هدفين عسكريين مشروعة، عبارة عن كهفين تستخدمها المليشيا الحوثية لتخزين الطائرات بدون طيار واستخدامها بالعمليات الإرهابية.

وأوضح العقيد المالكي أن عملية الاستهداف امتداد للعمليات العسكرية السابقة بتاريخ (19 يناير 2019م)، (31 يناير 2019م) ، (09 فبراير 2019م) التي تم تنفيذها من قيادة القوات المشتركة للتحالف لاستهداف وتدمير شبكة متكاملة لقدرات ومرافق لوجستية للطائرات بدون طيار تتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وأماكن تواجد الخبراء الأجانب.

وأكد العقيد المالكي التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف بمنع وصول واستخدام المليشيا الحوثية الإرهابية، وكذلك التنظيمات الإرهابية الأخرى لمثل هذه القدرات النوعية، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المدنيين والمناطق الحيوية من تهديد وخطر العمليات الإرهابية للطائرات بدون طيار وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

كما أكد العقيد المالكي أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف اتخذت كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لحماية المدنيين وتجنيبهم للأضرار الجانبية.

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التحالف يستهدف كهفين تستخدمهما ميليشيا الحوثي لتخزين طائرات بدون طيار

التحالف يستهدف كهفين تستخدمهما ميليشيا الحوثي لتخزين طائرات بدون طيار

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