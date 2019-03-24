متحدث الجامعة العربية: عودة سوريا لمقعدها لم تدرج على جدول أعمال قمة تونس

متابعات- الوئام

أكد المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير محمود عفيفي، أن القمم العربية تؤكد دومًا عروبة الجولان السوري المحتل، مشيرًا إلى أن قرارات الاجتماعات الوزارية والقمم العربية تؤكد على عروبة الجولان وسوريته وفقا لقرار مجلس الأمن الصادر 1981.

وقال في لقاء صحفي، اليوم الأحد، مع الوفد الإعلامي المرافق لبعثة الأمانة العامة للجامعة العربية في القمة، إن عودة أنشطة سوريا للجامعة خلال القمة العربية في تونس، لم يطرح بشكل رسمي خلال اجتماعات الجامعة العربية، لافتًا إلى أنه حتى الآن موضوع عودة سوريا غير مدرج على جدول الأعمال ولم يطرحه أي طرف بشكل رسمي، أما الأزمة السورية فهي مدرجة على جدول الأعمال.

وأضاف “عفيفي”، أن هناك بندًا خاصًا بتطوير الجامعة العربية، لافتًا إلى أن هناك أربع لجان ترفع تقريرها حول هذا الموضوع، حيث يتم بحث التطورات بشأن موضوع تطوير منظومة الجامعة العربية بناء على مذكرة مقدمة من الأمانة العامة للجامعة العربية.