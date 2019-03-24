“قياس” يفتح باب التسجيل لاختبارات منسوبي “الأمر بالمعروف”

الرياض - الوئام:

أعلن المركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، عن فتح التسجيل للاختبار الخاص بمنسوبي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبر موقع المركز الإلكتروني WWW.QIYAS.ORG .

وأوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني للقياس ومدير الاتصال والعلاقات والإعلام، إبراهيم الرشيد، أن التسجيل في الاختبار متاح لمن رشحتهم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن موعد إجراء الاختبار سيكون يوم الإثنين 25 رجب 1440ه، عبر المقرات المحوسبة التابعة لمركز “قياس” .

وأضاف إن الاختبار يأتي بناءً على اتفاقية مشروع إعداد مقاييس الانتقاء المهني لإصدار رخصة العمل الميداني لأعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي وقعها كل من المركز الوطني للقياس والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ويهدف المشروع إلى إعداد معايير مهنيةلموظفي الرئاسة، تتضمن السِّمَات والخصائص المتفق عليها والمستوحاة من طبيعة المهام المنوطة بالموظفين، وبناء اختبار مهني يسهم في الانتقاءالموضوعي للمتقدمين، وإعداد آلية موضوعية للمقابلات الشخصية لقياس الأبعاد التي لا يمكن أن يقيسها الاختبار، ووضع آلية لتحديث وصيانةالمقاييس بصفة دورية.

يذكر أن مركز “قياس” عقد ورشة عمل لتحكيم أسئلة الاختبار، شارك فيها مجموعة من الخبراء والمتخصصين في الجوانب الشرعية والنظامية من عدد من الجهات، منها: وزارة العدل، ووزارة التعليم، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنيابة العامة، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الملك سعود، إضافة إلى خبراء قانونيون، وذلك بهدف تحكيم وتقويم الأسئلة الخاصة بالمشروع، وتحديد المعايير والمحكّات التي يتم خلالها تحكيم الأسئلة المعدة لمقاييس الانتقاء المهني، وذلك عن طريق تطبيق تلك المعايير على الأسئلة المعدة، وربط الأسئلة بالمعايير والمؤشرات المحددة.

ويقدم المركز جميع الخدمات المساندة للمستفيدين عبر وسائل التواصل المختلفة، ويستقبل الملاحظات ويجيب عن الاستفسارات من خلال مركز الاتصال على الرقم الموحد 920033555 من الساعة 8:00 صباحًا إلى الساعة 8:00 مساءًا، وعبر شبكات التواصل الاجتماعية @QiyasOnline.