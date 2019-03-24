النيابة العامة تفك رموز وغموض دواعي واقعة انتحار طفل

الرياض- الوئام

كشفت مصادر مطلعة، قرب انتهاء النيابة العامة، من إجراءات التحقيق بصدد إحدى قضايا الانتحار لطفل لم يتجاوز الحادية عشرة من عمره بإحدى مناطق المملكة عن طريق إقدامه على الانتحار، وأنه من خلال متابعة إجراءات الاستدلال الأولية والتوجيه النيابي بشأنها، وما أثبته عضو النيابة العامة المختص بمثل هذه القضايا في محضر الانتقال والمعاينة لموقع الحادثة واستخلاص نتائجها ومؤشراتها باستخدام التقنيات الحديثة والمتطورة في هذا الجانب للوقوف على أسباب وتداعيات الانتحار بكل جلاء، استبان جنوح الطفل إلى الشغف بالألعاب الإلكترونية والمبالغة الشديدة في مشاهدة اليوتيوب والمشاركه فيه.

وأضافت المصادر، أنه بفحص مقتنياته الإلكترونية ووسائل التقنية المستخدمة من قبله وحسابات التواصل الاجتماعي له عبر خبراء مختصون، تَكشَّف للنيابة العامة أنه في نفس يوم واقعه الانتحار تحدث الطفل المتوفى عبر ثلاثة مقاطع فيديو من خلال حسابه اليوتيوب عن قصص للجن و الأماكن المهجورة وكذلك ثلاث مقاطع فيديو أخرى محذوفة في سجل المحذوفات عن ذات المضامين السابقة، كما تم العثور على لعبة بوبجي (PUBG MOBILE).

وأكد تقرير الطب الشرعي، بأن الوفاة انتحارية وممكن الحدوث نتيجة اسفكسيا الشنق بالضغط على العنق، وأسفر التحقيق عن قيام الطفل المذكور بالانتحار وازهاق روحه، عن طريق شنقه لنفسه، وذلك بربط سلك شاحن جوال حول رقبته وتعلقه بباب دولاب الملابس داخل غرفته، مما أدى إلى وفاته، وعلى إثره نجحت النيابة العامة في فك غموض ورموز تداعيات هذه الحادثة.