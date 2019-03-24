3 انتحاريين يفجرون أنفسهم بعد حصارهم من القوات العراقية

وكالات- الوئام

أعلن مسؤول عسكري عراقي، الأحد، أن 3 انتحاريين فجروا أنفسهم بعدما حاصرتهم القوات العراقية قرب قضاء سنجار في شمال غرب العراق قرب الحدود مع سوريا، غداة إعلان القضاء على آخر معقل لتنظيم داعش في الباغوز السورية.

وقال العميد يحيى رسول المتحدث باسم مركز الإعلام الأمني، إن قواتنا الأمنية من الجيش والحشد الشعبي وحشد العشائر تمكنت من محاصرة 3 انتحاريين فقاموا بتفجير أنفسهم بدون وقوع أي ضحايا.

وحصل ذلك، قرابة ظهر الأحد في بلدة القيروان، الواقعة إلى الجنوب من قضاء سنجار، وفقا للمصدر نفسه.

ويأتي ذلك غداة إعلان قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، القضاء التام على “خلافة” تنظيم داعش بعد السيطرة على آخر جيوبه في منطقة الباغوز الواقعة على ضفاف نهر الفرات في شرق سوريا.

وكانت القوات العراقية أعلنت نهاية عام 2017، النصر الكامل على المتطرفين بعد استعادة الموصل التي جعلها التنظيم المتطرف، وطرده من جميع مدن البلاد.