مستوطنون يستأنفون اقتحاماتهم الاستفزازية للمسجد الأقصى

متابعات- الوئام

استأنف عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحراسة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ونفذ المستوطنون، جولات استفزازية في المسجد المبارك، واستمعوا إلى شروحات حول أُسطورة “الهيكل المزعوم” مكان الأقصى، وفقًا لما ذكرته وكالة المعلومات الفلسطينية “وفا”.

من جهة أخرى، رفعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس، الإغلاق الذي فرضته على القدس والداخل منذ مساء الأربعاء الماضي، بسبب ما يسمى بـ”عيد البوريم/المساخر” العبري، وفيه حول الاحتلال القدس، وتحديدًا في البلدة القديمة ومحيطها، إلى ما يشبه الثكنة العسكرية، بفعل الانتشار الواسع لعناصر وحداته الخاصة ودورياته الشرطية والعسكرية الراجلة والمحمولة والخيالة، فضلًا عن نصْب المتاريس والحواجز، وتوقيف المركبات، وتحرير مخالفات قهرية لأصحابها، في حين أدت مجموعات من المستوطنين صلوات تلمودية ورقصات أمام أبواب الأقصى المبارك.