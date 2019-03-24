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“البيئة”: بدء حظر صيد الروبيان في البحر الأحمر أول أبريل

“البيئة”: بدء حظر صيد الروبيان في البحر الأحمر أول أبريل
weam.co/581715
الرياض- الوئام

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بدء حظر صيد الروبيان على ساحل البحر الأحمر للمملكة، يوم الإثنين 25/7/1440 الموافق 1/4/2019م.

وأوضح مدير عام إدارة المصايد البحرية المهندس خالد الشايع، أنّ هدف إجراء الحظر إعطاء فرصة لتكاثر الروبيان، والمحافظة على مخزونه الاستراتيجي، إضافة إلى الحد من استنزافه بالصيد الجائر.

ودعا “الشايع”، الصيادين للالتزام بالتاريخ المحدد لحظر الصيد، والتقيد باللائحة التنفيذية لنظام الصيد، للمحافظة على استدامة هذه الثروة الوطنية والمورد الاقتصادي المهم، مؤكدًا أن من يخالف ذلك سيكون عرضة للعقوبة.

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