مقتل 18 شخصا في اشتباكات إثر نزاع حول الماشية بجنوب السودان

وكالات- الوئام

أعلن مسؤول في جنوب السودان، اليوم الأحد، أن اشتباكات بين عشيرتين من قبيلة واحدة قد خلفت 18 قتيلا.

ووقعت الاشتباكات بسبب نزاع حول الماشية بين العشيرتين اللتين تنتميان لقبيلة لوتوكو في إقليم توريت شرقي البلاد، حيث تعد الماشية رمزا للثراء وسلعة تجارية في المنطقة.

وداهم شباب من إحدى العشيرتين مزارع للماشية خاصة بالعشيرة الأخرى ، ما أثار أعمال عنف في منطقة إيماتونج الجبلية، وفقا للمسؤول المحلي ديفيد أورونجو.

وقال أورونجو عبر الهاتف من منطقة إيماتونج :”الجثث ملقاة على الأرض بعد الاشتباكات”.

وأصيب 15 شخصا جراء العنف الذي لم تنج منه النساء ولا الأطفال.