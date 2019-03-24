مقتل 7 أشخاص في هجمات لبوكو حرام بالنيجر

وكالات- الوئام

قتل 7 قرويين على الأقل، مساء السبت، في سلسلة هجمات لمسلحي بوكو حرام على ثلاث بلدات في جنوب شرق النيجر قرب الحدود مع نيجيريا، بحسب ما أفاد الأحد مسؤول محلي ومنظمة غير حكومية.

وقال مسؤول مدني في منطقة ديفا: “هاجم مسلحو بوكو حرام ثلاث قرى ليل أمس السبت وفي القرية الأولى قتلوا 6 أشخاص وخطفوا امراتين وأحرقوا سوقًا محلية”.

وفي هجوم ثان، قتلوا شابًا متزوجًا حديثًا، وفي الهجوم الثالث قاموا خصوصًا بحرق منازل، بحسب المسؤول.

وأوضح أن المهاجمين دخلوا النيجر مشيًا بعدما عبروا نهر كومادوغو يوبي، الذي يشكل حدًا طبيعيًا بين النيجر ونيجيريا التي فروا إليها بعد الهجمات.

من جانبه كتب موسى تشاتغاري، رئيس منظمة غير حكومية، عبر “فيسبوك”: “وقعت 4 هجمات نسبت إلى عناصر بوكو حرام ليل 23 إلى 24 مارس 2019 وخلفت 11 قتيلا”.

وكان مسلحو بوكو حرام، قتلوا الخميس الماضي، ثمانية أشخاص بينهم امرأة في قربة كاريدي، بحسب السلطات المحلية.