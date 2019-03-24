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الأرصاد: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة غدا

الأرصاد: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة غدا
weam.co/581751
الرياض- الوئام

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الإثنين الموافق 2019/03/25 في المملكة، قائلة إنه يستمر هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تؤدي إلى شبه انعدام الرؤية الأفقية على “الرياض، القصيم، الشرقية”.

وشملت التوقعات، أن تتهيأ فرصة تكون سحب رعدية ممطرة واستمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الجوف، الحدود الشمالية، الباحة، عسير، مكة المكرمة، المدينة المنورة، فضلًا عن استمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران.

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