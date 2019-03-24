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بالأسماء.. مصرع قيادات حوثية في غارات للتحالف على قاعدة الديلمي الجوية

بالأسماء.. مصرع قيادات حوثية في غارات للتحالف على قاعدة الديلمي الجوية
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شن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء السبت، غارات على مواقع للحوثيين فى العاصمة اليمنية صنعاء، بما فى ذلك على قاعدة الديلمى الجوية، وفقا لما نقله تليفزيون العربية.
ونشر الإعلامي و المراسل الحربي الشهير لعاصفة الحزم، محمد العرب على حسابه الرسمي بموقع التواصل “تويتر”،
أسماء القتلى بقاعدة الديلمي مع المقدم الإيراني محمد نيازي، ومنهم العقيد مطهر يحي محمد المتوكل، وكنيته أبو هاشم المتوكل، ووظيفته قائد سرية التدخل السريع وهو قيادي كبير في سرايا حسين الحوثي.
وتابع: “من القتلى أيضا الملازم أحمد عبدالله الشامي، وكنيته أبو حسن الشامي، ووظيفته القوة الصاروخية، ويعتبر مشرف شبكة الرصد والاتصالات العسكرية، وهومن طلاب عبدالله عيضة الرزامي تدرب في أسمراء على أيدي ضباط ايرانيين وارتيريا ورجع إلى صعدة 2014”.

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