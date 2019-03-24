قبل موقعة “الدرّة”.. المعسكر الأصفر ينتعش والأزرق يغلي

عبدالعزيز السديري - الرياض

تتجه أنظار الجماهير مساء الجمعة المقبل، نحو إستاد الملك فهد الدولي بالرياض “درة الملاعب”، والذي سيحتضن “ديربي” الرياض بين متصدر الدوري الهلال ومضيفه النصر.

وسيحدد اللقاء بشكل كبير ملامح البطل المنتظر لنسخة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث سيعتلي المنتصر صدارة الدوري بينما سيبقي التعادل “أزرق العاصمة” في المقدمة بفارق نقطتين.

ويستعد وصيف الدوري للقاء المرتقب بمعنوياتٍ عالية بعد تأكد جاهزية المدافع البرازيلي مايكون بيريرا، إضافة إلى انخراط قائد الفريق إبراهيم غالب ببرنامج علاجي بعد التأكد من عدم حاجته لتدخل جراحي، كما سيشكل التعثر الأخير الهلال حافزاً كبيراً ولاسيما بعد تقلص الفارق النقطي إلى نقطتين فقط.

ويخوض أزرق العاصمة اللقاء بعد تعادلين متتالية على صعيد الدوري قلصت الفارق من ٦ نقاط إلى نقطتين فقط؛ كان آخرها أمام فريق أحد دورياً، كما سيعاني أزرق العاصمة من غياب سلمان الفرج وعمر عبدالرحمن، مع وجود شكوك حول مشاركة عبدالله عطيف وكارلوس إدواردو.