باريس- الوئام:

تستعيد فرنسا بطلة العالم ذكريات نهائيات 2016 على أرضها عندما تتواجه على الملعب ذاته إستاد دو فرانس مع آيسلندا اليوم الإثنين الموافق 25-3-2019، في الجولة الثانية من تصفيات كأس أوروبا 2020، فيما تسعى إنجلترا بجيلها الشاب إلى تأكيد بدايتها القوية على حساب مضيفتها مونتينيغرو.

مشاهدة مباراة فرنسا وآيسلندا بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

وبعد عودتهم من رحلتهم الطويلة إلى العاصمة المولدافية شيسيناو، حيث خرجوا الجمعة منتصرين 4-1 في مستهل مشوارهم في منافسات المجموعة الثامنة، يخوض أبطال العالم مباراة لا تخلو من صعوبة ضد آيسلندا، التي حققت المفاجأة قبل أقل من ثلاثة أعوام حين وصلت إلى ربع نهائي نسخة 2016، في أول مشاركة لها، قبل أن تنتهي المغامرة على يد “الديوك” بالخسارة أمامهم 2-5.

مشاهدة مباراة فرنسا وآيسلندا بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

وخلافاً لمباراة الجمعة التي جمعت رجال المدرب ديدييه ديشان بلاعبين متواضعين إلى حد كبير يلعب بعضهم في دوريات مثل أذربيجان، سيكون أبطال العالم اليوم الإثنين أمام اختبار حقيقي ضد منتخب يلعب جميع أعضائه خارج البلاد في فرق لها مكانتها، مثل فريقي الدوري الإنجليزي الممتاز إيفرتون وكارديف سيتي وأوغسبورغ الألماني وسسكا موسكو الروسي.

مشاهدة مباراة فرنسا وآيسلندا بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

ويعرف المنتخبان واللاعبون بعضهم البعض جيداً، إن كان في المواجهات بين فرقهم، أو في المباريات الدولية التي يصل عددها الإثنين بين المنتخبين إلى 14، آخرها في أكتوبر الماضي، حين كانت فرنسا متخلفة على أرضها 1-2 حتى الوقت بدل الضائع قبل أن يدرك كيليان مبابي التعادل 2-2 من ركلة جزاء.

مشاهدة مباراة فرنسا وآيسلندا بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

وفي مجموعة تبدو تماماً في متناول أبطال العالم، الذين فازوا بتسع وتعادلوا في أربع من المواجهات الـ13 السابقة ضد منافسهم المقبل، سيكون التنافس على البطاقة الثانية بين آيسلندا وتركيا في ظل تواضع مستوى المنتخبات الثلاثة الأخرى، ألبانيا وأندورا ومولدافيا.

مشاهدة مباراة فرنسا وآيسلندا بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

وبدأت آيسلندا وتركيا مشوارهما بالفوز خارج قواعدهما على أندورا وألبانيا بنتيجة واحدة 2-0.

مشاهدة مباراة فرنسا وآيسلندا بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

ومن جهتها، تبدو تركيا مرشحة لتحقيق فوزها الثاني حين تستضيف مولدافيا، فيما ستكون مباراة أندورا وألبانيا مفتوحة على كافة الاحتمالات مع أفضلية للأخيرة.

مشاهدة مباراة فرنسا وآيسلندا بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

موعد مباراة فرنسا وآيسلندا في تصفيات أمم أوروبا 2020

البطولة: تصفيات أمم أوروبا 2020

المباراة: فرنسا ضد أيسلندا المجموعة H مباراة ذهاب

الملعب: إستاد دو فرانس

الحكم: إستفان كوفاكس

مساعد حكم: فاسيلي فلورين مارينيسكو

مساعد حكم: ميهاي أوفيديو أرتين

حكم رابع: يونوت ماريوس أفرام

التوقيت: اليوم الاثنين الموافق 25-3-2019 في تمام الساعة 10.45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة و9:45 بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة للمباراة:

Italia 1

Polsat Sport

M6 France

Sport TV 2

Eleven Sports 1 Belgium

DAZN 1 HD