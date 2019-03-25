لندن- الوئام:

بعد أن استهلت منافسات المجموعة الأولى بفوز كاسح بين جماهيرها في ويمبلي على تشيكيا 5-0 بفضل ثلاثية لجناح مانشستر سيتي رحيم ستيرلينغ، تحل إنجلترا اليوم الإثنين الموافق 25-3-2019 ضيفة ثقيلة على مونتينيغرو باحثة عن مواصلة وتيرتها التي بدأتها بالوصول إلى نصف نهائي مونديال روسيا 2018، ثم التأهل إلى دور الأربعة للنسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية.

مشاهدة مباراة إنجلترا والجبل الأسود بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

ويعول “الأسود الثلاثة” بقيادة غاريث ساوثغيت كثيراً على نسخة 2020 من أجل محاولة الفوز باللقب القاري الأول لهم، لاسيما أن مباريات نصف النهائي والنهائي ستكون على ملعبهم ويمبلي في هذه النهائيات التي ستقام في 12 مدينة احتفالاً بالذكرى الستين لانطلاق البطولة القارية.

مشاهدة مباراة إنجلترا والجبل الأسود بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

ويأمل ستيرلينغ أن يكون قد تخلص من عقدته مع المنتخب الوطني الذي سجل له هدفين فقط في مبارياته الـ45 الأولى معه، لكنه سجل خمسة في مبارياته الثلاث الأخيرة، إذ أضاف ثلاثية الجمعة إلى ثنائيته ضد إسبانيا في نوفمبر الماضي، حين قاد بلاده للفوز 3-2 في دوري الأمم الأوروبية.

مشاهدة مباراة إنجلترا والجبل الأسود بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

وستكون مواجهة اليوم الإثنين الأولى بين الإنجليز ومونتينيغرو، المتعادلة في مباراتها الأولى مع مضيفتها بلغاريا 1-1، منذ 2013 حين تعادلا ذهاباً 1-1، وفازت إنجلترا إياباً على أرضها 4-1 في تصفيات مونديال 2014.

مشاهدة مباراة إنجلترا والجبل الأسود بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

وسبق للمنتخبين أن تواجها في تصفيات كأس أوروبا 2012، التي كانت الأولى لمونتينيغرو بعد الاستقلال عن صربيا، فتعادلا 0-0 و2-2.

مشاهدة مباراة إنجلترا والجبل الأسود بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

وفي المجموعة ذاتها، تبدأ كوسوفو مشوارها الأول في تصفيات البطولة القارية بعد الاعتراف بعضويتها في الاتحاد القاري، من عاصمتها بريشتينا حين تستضيف بلغاريا بمعنويات مرتفعة، نظراً إلى إنهائها مجموعتها في دوري الأمم الأوروبي في الصدارة (4 انتصارات وتعادلان)، وانتقالها من المستوى الرابع الأخير إلى الثالث.

مشاهدة مباراة إنجلترا والجبل الأسود بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

يدخل منتخب الجبل الأسود هذا اللقاء وهو قادم من تعادل إيجابي بهدف لمثله أمام المنتخب البلغاري، وذلك في إطار منافسات الجولة الأولى من التصفيات الؤهلة ليورو 2020.

مشاهدة مباراة إنجلترا والجبل الأسود بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

وسيسعى المنتخب لتحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب الإنجليزي في المباراة الثانية له في مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020، والتي ستقام في 13 دولة مختلفة وذلك احتفالًا بمرور 60 عاماً على تنظيم النسخة الأولى من اليورو.

مشاهدة مباراة إنجلترا والجبل الأسود بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

لن يغيب عن منتخب الجبل الأسود في اللقاء ضد إنجلترا أي لاعب للإصابة، وسيكون الفرق كامل العدد وجميع الأوراق متاحة أمام المدرب ليوبيشا تومباكوفيتش لخوض هذه المباراة الصعبة.

مشاهدة مباراة إنجلترا والجبل الأسود بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

سيواصل المدرب صاحب الـ57 عامًا الاعتماد على طريقته المعتادة، وسيدفع بسيميتش وجاركو توماشيفيتش في مركز قلب الدفاع وسيعتمد على سرعات الثنائي ستيفان موجوشا، فاتوس لقيادة هجوم الفريق في هذا اللقاء.

مشاهدة مباراة إنجلترا والجبل الأسود بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

موعد مباراة إنجلترا والجبل الأسود في تصفيات أمم أوروبا 2020

البطولة: تصفيات أمم أوروبا 2020

المباراة: الجبل الأسود ضد إنجلترا بودجوريكا المجموعة A مباراة ذهاب

الملعب: سيتي ستاديوم

الحكم: اليكسي كولباكوف

مساعد حكم: دزميتري زهوك

مساعد حكم: أليه ماسليانكا

حكم رابع: دزيانيس شيشارباكو

التوقيت: اليوم الاثنين الموافق 25-3-2019 في تمام الساعة 9:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة للمباراة:

ITV 1

Sport TV 3

Polsat Sport News

Ziggo Sport Voetbal

Eleven Sports 2 Belgium