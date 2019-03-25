لشبونة- الوئام:

سيدخل منتخب البرتغال في مهمة جديدة بالتصفيات المؤهلة إلي يورو 2020 عندما يواجه علي ملعبه للمرة الثانية، نظيره المنتخب الصربي اليوم الاثنين الموافق 25-3-2019.

مشاهدة مباراة البرتغال وصربيا بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

وبعد اللقاء الأول الذي كان علي ملعبه أيضا، وكان أمام منتخب أوكرانيا، ولكنه لم يتمكن من فك الشفرة والإنتصار، وخسر نقطتين في بداية المشوار، ولكن لن تقبل جماهيره للمرة الثانية الخروج بتعثر خصوصا أنه بطل أوروبا.

مشاهدة مباراة البرتغال وصربيا بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

سيكون موعد اللقاء اليوم الاثنين الموافق 25 مارس 2019 ميلادياً، وتنطلق في تمام الساعة الحادية عشر إلا الربع بتوقيت المملكة العربية السعودية.

مشاهدة مباراة البرتغال وصربيا بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

وبرغم عودة كريستيانو رونالدو لمكرة الاولى في تسعة أشهر، عجز منتخب البرتغال حامل اللقب عن تحقيق الفوز على ضيفه الاوكراني واكتفى بتعادل سلبي الجمعة الماضية في لشبونة، ضمن الجولة الاولى من المجموعة الثانية لتصفيات كاس أوروبا 2020 في كرة القدم.

مشاهدة مباراة البرتغال وصربيا بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

وخاض رونالدو (85 هدفا في 155 مباراة دولية) آخر مباراة دولية له عندما خرج منتخب بلاده على يد الأوروغواي (1-2) في ثمن نهائي مونديال روسيا 2018 وتحديدا في 30 حزيران/يونيو 2018.

مشاهدة مباراة البرتغال وصربيا بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

وفي العاشر من تموز/يوليو الماضي، أعلن ريال مدريد الإسباني أن أفضل لاعب في العالم خمس مرات سينتقل من صفوفه الى يوفنتوس الإيطالي، في صفقة بلغت قيمتها 100 مليون يورو، دفعت إبن ماديرا لاتخاذ قرار بالابتعاد لفترة عن منتخب بلاده لكي يسهل عملية التأقلم مع فريقه الجديد.

مشاهدة مباراة البرتغال وصربيا بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

وحقق ابن الرابعة والثلاثين نجاحا في صفوف “السيدة العجوز” لا سيما بعد تسجيله ثلاثية لافتة “هاتريك” سمحت لفريقه بقلب تخلفه في ذهاب دوري أبطال أوروبا صفر-2 أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، الى فوز 3-صفر في تورينو وعبور الى ربع النهائي، ليعود الى المنتخب الذي سجل له 85 هدفا في 154 مباراة دولية.

مشاهدة مباراة البرتغال وصربيا بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

وأمام نحو 50 ألف متفرج على ملعب “دا لوش”، لعب رونالدو في تشكيلة أساسية مع نجم مانشستر سيتي الانكليزي برناردو سيلفا والمهاجم أندريه سيلفا المعار من ميلان الإيطالي إلى أشبيلية الاسباني.

مشاهدة مباراة البرتغال وصربيا بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

لكن البرتغال التي لم تخسر سوى مباراة على أرضها في التصفيات الاوروبية منذ 20 سنة، عجزت عن فك شيفرة لاعبي المدرب والنجم السابق أندريه شيفتشنكو.

مشاهدة مباراة البرتغال وصربيا بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

وكانت البرتغال الافضل في الشوط الاول، اذ انقذ الحارس أندري بياتوف كرة للمدافع المخضرم بيبي فوق العارضة (16)، ثم حرم رونالدو من هدفين من مسافة قريبة (24 و28).

مشاهدة مباراة البرتغال وصربيا بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

في الثاني، تابع بياتوف تألقه بصدة مميزة بعد تسديدة التفافية جميلة من حافة المنطقة لأندريه سيلفا (57).

مشاهدة مباراة البرتغال وصربيا بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

وفي ظل ضغط برتغالي مستمر وسيطرة واضحة، كادت اوكرانيا تفلت في الدقائق الخمس الاخيرة بهدف الفوز لكن الحارس روي باتريسيو تولى ابعاد الخطر ببراعة.

مشاهدة مباراة البرتغال وصربيا بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

وتوجت البرتغال بطلة لكأس أوروبا 2016 بفوزها على فرنسا المضيفة 1-صفر بعد التمديد في مباراة اضطر رونالدو للخروج منها بسبب الإصابة، قبل أن يرفع مع زملائه كأس البطولة القارية، اللقب الأول لمنتخب بلاده.

مشاهدة مباراة البرتغال وصربيا بث مباشر في تصفيات أمم أوروبا 2020

موعد مباراة البرتغال وصربيا في تصفيات أمم أوروبا 2020

البطولة: تصفيات أمم أوروبا 2020

المباراة: البرتغال ضد صربيا المجموعة B مباراة ذهاب

الملعب: ملعب النور

الحكم: سيمون مارسينياك

مساعد حكم: باويل سوكولنيكي

مساعد حكم: توماس ليستكيفيس

حكم رابع: توماس موسيال

توقيت المباراة: سيكون موعد اللقاء اليوم الاثنين الموافق 25 مارس 2019 ميلادياً، وتنطلق في تمام الساعة الحادية عشر إلا الربع بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة للمباراة:

Sport TV 1

RTP 1

Polsat Sport Extra

L’Equipe TV