اتحاد كرة القدم يواجه “شكاوى الفار” بورشة عمل للإعلاميين

بعد انتهاء مونديال “روسيا 2018″، أول بطولة يستخدم فيها تقنية “الفار” لمساعدة الحكام على أن يكونوا أكثر عدلاً، انتقلت الفكرة إلى عدد من الدوريات العربية.

ومنذ إعلان لجنة الحكام التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، البدء بشكل رسمي في تطبيق تقنية الحكم الفيديو يوم 29 مارس 2018، بدأت الشكاوى من الأندية والسعودية، وتناقلت الاتهامات للتقنية الحديثة بإفساد متعة الرياضة، وحرمان الأندية من أهداف قاتلة، آخرها أمس، إذ ألغي هدف لفريق الهلال المتصدر أمام أحد ضمن الجولة الـ 24، وانتهت المباراة بتعادل سلبي.

الأزمات المتكررة والشكاوى في وسائل الإعلام جعلت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، تعقد اليوم، ورشة عمل للإعلاميين لشرح كيفية عمل تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) وآلية تفعيلها في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وافتتح رئيس اللجنة خليل جلال الورشة في مقر الاتحاد بالرياض بكلمة، أكد خلالها أهمية عقد ورشة العمل التي تأتي تطبيقًا لمتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقدّم مدير مشروع التقنية في بالمملكة جاكوب كولن شرحًا لبروتوكول التقنية، والطريقة الصحيحة للتقنية والأهداف والحالات التي يعود بها الحكم إلى التقنية.

كما قدّم خليل جلال شرحًا مفصلًا لطريقة استخدام التقنية . وفي ختام الورشة اطلع الإعلاميين على آلية عمل التقنية من خلال إجراء العديد من التطبيقات.

وقال جلال، رئيس لجنة الحكام بالدوري، أن اتحاد الكرة السعودي قرر استخدام 14 كاميرا من أجل تقنية الـ«var»، مؤكدًا أن أقل عدد من الكاميرات مسموح به هو 4 كاميرات.

وقال جلال، خلال تواجده في ورشة التعريف بتقنية var، التي أقيمت عن طريق لجنة الحكام بمقر الاتحاد السعودي: من حق الحكم عدم العودة لحكم الفار إذا كان متأكدًا من قراره.

وتابع رئيس لجنة الحكام بالدوري: حكم الفار مهمته متابعة الشاشة الرئيسية ومساعده يتابع الشاشة الأخرى لعرضها عند طلب حكم الفار