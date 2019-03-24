العساكر: ماحصل في دعوة إيمان الحمود لحضور الأمسية خطأ فردي

قال بدر العساكر، الأمين العام لمؤسسة مسك الخيرية، إن ماحصل في دعوة إيمان الحمود لحضور أمسية اليونسكو خطأ فردي.

وكتب على تويتر: “نؤكد أننا في مركز مبادرات مسك الخيرية، نهدف لمواكبة توجيهات قادتنا حفظهم الله، وبلورة الرؤى الوطنية، في مجالات دعم وتمكين الشباب، والوصول نحو أهدافنا على المستوى المحلي والدولي، في ظل ريادة بلادنا عبر العالم”.

وأضاف في التغريدة: “وعلى هذا نؤكد أن ما حصل من توجيه دعوة للمدعوة إيمان الحمود لحضور أمسية اليونسكو هو خطأ فردي بغير قصد يحتّم الاعتذار والإعتراف بالخطأ ومحاسبة المتسبب، والالتزام بضرورة تقييم الإجراءات المتبعة، لمواجهة مثل هذه الأخطاء. فهذا الوطن العظيم غال ولا مساومة عليه”.