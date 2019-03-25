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بعد ساعات من قصف الدبابات

قصف صاروخي يسقط جرحى إسرائيليين قرب تل أبيب

قصف صاروخي يسقط جرحى إسرائيليين قرب تل أبيب
weam.co/581825
القدس المحتلة - الوئام:

قال الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، إن 6 إسرائيليين أصيبوا بجروح متوسطة وطفيفة من جراء سقوط صواريخ أطلقت من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وأضاف متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن صاروخا سقط على منزلين في منطقة “هشارون”، شمال شرق تل أبيب قرب الحدود مع الضفة الغربية حيث دوت صفارات الإنذار.

وذكرت نجمة “داوود الحمراء” (الهلال الأحمر الإسرائيلي) أن أضرارا جسيمة وقعت في أحد المنازل، مشيرا إلى إخلاء جميع سكانه، بمن فيهم من أصيبوا بجروح.

ويأتي هذا التطور بعد ساعات من قصف دبابات الجيش الإسرائيلي موقعين في قطاع غزة على إثر إلقاء عبوات ناسفة وإطلاق بالونات حارقة من القطاع باتجاه إسرائيلية، ليلة الأحد.

وهاجم الجيش الإسرائيلي قبل 10 أيام حوالي 100 هدف فلسطيني في قطاع غزة، ردا على صاروخين أطلقا على تل أبيب من القطاع، في عملية هي الأوسع منذ الحرب على غزة في 2014.

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