لجنة رياضية للاستثمار والتسويق المشترك بين الإمارات والسعودية

دبي- الوئام:

اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بدولة الامارات العربية المتحدة إعادة تشكيل مجلس إدارة اللجنة الوطنية للمنشطات برئاسة الدكتورة ريمة محمد الحوسني وعضوية كل من مطر علي النيادي وفيصل خليل حاجي وأسماء أحمد النعيمي ودانيا سعيد المهيري.

وتم كذلك تشكيل لجنة الاستثمار والتسويق المشترك بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ووضع آلية تطويرية لهذا الجانب.

وقرر تأجيل اشهار رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم لمزيد من الدراسة والبحث، خلال اجتماع أمس الأحد، لأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، برئاسة اللواء محمد خلفان الرميثي، وهو الأول للعام 2019 في مقر الهيئة بدبي.

كما تم تشكيل لجنة مراجعة وتعديل الدليل النموذجي لصياغة الأنظمة الأساسية للاتحادات الرياضية من أجل تعميمه على الاتحادات الرياضية برئاسة عضو مجلس إدارة الهيئة عبدالعزيز النومان وعضوية كل من أعضاء المجلس عيسى هلال وشريف العوضي إضافة إلى عبدالمحسن فهد الدوسري الأمين العام المساعد للشؤون الرياضية والمستشار بدر الحمادي والدكتور محمد فضل الله والخبير ناصر غريب من الهيئة.

يأتي ذلك انطلاقاً من سعي الهيئة لتيسير مهمة الجهات الرياضية في صياغة أنظمتها الأساسية وفق أفضل الممارسات الدولية والقارية والوطنية و الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للرياضة في تنمية و تطوير الجهات الرياضية وتقديم كل أشكال الدعم والمساندة لها والارتقاء بها.

إضافة إلى العمل على مراجعة صياغة اتفاقية الإدارة بالأهداف بين الهيئة و اللجنة الأولمبية الوطنية والاتحادات الرياضية والتي تهدف إلى تطوير الشراكة مع الاتحادات الرياضية و تعزيز مبادئ الإدارة الرياضية الرشيدة إضافة إلى توفير مناخ رياضي يطور أساليب العمل ويعمل على تطوير نتائج المنتخبات الرياضية.